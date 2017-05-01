 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 02:07 مساءً
روابط سريعة
تقرير إسرائيلي: السيسي يرفض دفع تعويضات لتل أبيب
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

تقرير إسرائيلي: السيسي يرفض دفع تعويضات لتل أبيب

الإثنين، 1 مايو 2017 01:35 م

كشف تقرير إسرائيلي، عن أن مصر، ترفض دفع تعويضات لتل أبيب، نظير وقف تصدير الغاز في عام 2011، عقب قرار التحكيم الدولي.

وأشار التقرير، الذي نشر في موقع “إنرجي نيوز”، إلى أن هناك محاولة من القاهرة، للضغط على تل أبيب؛ للتراجع عن التعويضات والتنازل عنها.

وزعم التقرير، أن من اتخذ هذا القرار، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة للضغط على إسرائيل، في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة العليا السويسرية، استئنافاً قدمته شركتا الغاز والنفط المصريتان، إيجاس وإي جي بي سي، على قرار تحكيم دولي، ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بمبلغ 1.76 مليار دولار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3