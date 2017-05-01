كشف تقرير إسرائيلي، عن أن مصر، ترفض دفع تعويضات لتل أبيب، نظير وقف تصدير الغاز في عام 2011، عقب قرار التحكيم الدولي.

وأشار التقرير، الذي نشر في موقع “إنرجي نيوز”، إلى أن هناك محاولة من القاهرة، للضغط على تل أبيب؛ للتراجع عن التعويضات والتنازل عنها.

وزعم التقرير، أن من اتخذ هذا القرار، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة للضغط على إسرائيل، في هذا الشأن.

ورفضت المحكمة العليا السويسرية، استئنافاً قدمته شركتا الغاز والنفط المصريتان، إيجاس وإي جي بي سي، على قرار تحكيم دولي، ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بمبلغ 1.76 مليار دولار.