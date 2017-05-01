تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال شهر أبريل الماضي بين الهبوط والصعود متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين سواء صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية أو الأفراد بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها الأسهم على مدار الأشهر التي تلت قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام ، قابل ذلك عمليات شراء انتقائية من جانب المستثمرين الأجانب ما قلل من موجات الهبوط التي شهدتها السوق خاصة على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 6 مليارات جنيه لينهي شهر أبريل عند مستوى 7ر648 مليار جنيه، فيما خسر مؤشر السوق الرئيسي/ايجي اكس 30/ ما نسبته 3ر4 في المائة ليصل إلى 60ر12433 نقطة، في اخر جلسات الشهر، كما خسر مؤشر /ايجي اكس 20/ الوزني ما نسبته 74ر6 في المائة ليصل إلى 4ر11597 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /ايجي اكس 70/ بنسبة 42ر2 في المائة ليغلق عند 47ر583 نقطة، وانهي ايضا مؤشر /ايجي اكس 100/ الاوسع نطاقا تعاملات شهر ابريل على صعود نسبته 95ر0 في المائة مسجلا 29ر1340 نقطة.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية عن شهر ابريل والذي تلقت وكالة انباء الشرق الاوسط نسخة منه إن اجمالي قيمة التداول خلال الشهر بلغت 7ر21 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 9ر3 مليار سهم نفذت من خلال 522 الف صفقة بيع وشراء، وذلك مقارنة مع 2ر33 مليار جنيه قيمة تداولات و9ر5 مليار سهم تداولات في مارس الذي سبقه.

يشار إلى أن شهر أبريل شهد عطلات رسمية إضافية بخلاف العطلات الأسبوعية تمثلت في عطلات اعياد القيامة وشم النسيم وعيد تحرير سيناء.

وعلى صعيد بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - النيل ، قال التقرير إن اجمالي التداولات بها بلغت 6ر51 مليون جنيه بعد تداول 5ر42 مليون ورق مالية نفذت من خلال 7488 صفقة بيع وشراء.

وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على نحو 56ر91 في المائة من التعاملات بسوق داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول في سوق السندات نحو 44ر8 في المائة خلال شهر أبريل الماضي.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 3ر72 في المائة من إجمالي التعاملات بالسوق خلال الشهر بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 4ر19 في المائة والعرب على 2ر8 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات،، في حين سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 5ر1 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيع قدره 2ر67 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن المؤسسات استحوذت على 4ر42 في المائة من اجمالي معاملات البورصة المصرية خلال شهر ابريل الماضي فيما كان باقي التعاملات وقدرها 6ر57 في المائة من نصيب الافراد، وسجلت المؤسسات صافي شراء قدره 403 ملايين جنيه.