غداً.. التصويت النهائي على «علاوة» العاملين في الدولة

يحسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، غدا الثلاثاء، العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون بواقع ثلثي أعضاء المجلس، بعدما فشل البرلمان في إقرار الموافقة النهائية في الجلسة السابقة، بسبب اختلال النصاب القانوني، الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.

ويحصل العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على علاوة 10 %، بحد أدنى 65 جنيها، و125 جنيها حد أقصى.