غداً.. التصويت النهائي على «علاوة» العاملين في الدولةالإثنين، 1 مايو 2017 01:29 م
يحسم مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، غدا الثلاثاء، العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي على مشروع القانون بواقع ثلثي أعضاء المجلس، بعدما فشل البرلمان في إقرار الموافقة النهائية في الجلسة السابقة، بسبب اختلال النصاب القانوني، الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء.
ويحصل العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على علاوة 10 %، بحد أدنى 65 جنيها، و125 جنيها حد أقصى.
-
ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
-
الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول بمناسبة عيد ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
-
بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيتMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة - محيط
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم فتاة عربة البرجر، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون…Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT