دراسة: ممارسة الرياضة بشكل معتدل وسيلة فعالة لتحسين وظائف الدماغالإثنين، 1 مايو 2017 01:26 م
تشير دراسة بحثية إلى أن البالغين الأكبر سنا الذين يفضلون الحركة لمساعدة وظائف أدمغتهم لديهم مجموعة كبيرة من التدريبات البدنية للمفاضلة بينها.
ووجدت الدراسة أن من بين الخيارات الكثيرة للتدريب فوق سن الخمسين ربما تكون رياضة التاى تشاى هى الأكثر تأثيرا على الوظائف الإدراكية ولكن الأيروبكس وتمارين المقاومة ربما لها أيضا بعض المزايا.
وقال جو نورثى من معهد أبحاث الرياضة والتدريبات فى جامعة كانبيرا باستراليا إن “السن عامل خطر لا يمكن لأحد تجنبه عندما يتعلق الأمر بالتدهور المعرفى والاختلالات العصبية الأخرى مثل مرض الخرف أو الزهايمر”.
وأضاف”مثلما توضح دراستنا فإن القيام بتدريبات الأيروبكس وتدريبات المقاومة بشكل معتدل لبضعة أيام فقط خلال الأسبوع وسيلة سهلة وفعالة لتحسين الطريقة التى تعمل بها أدمغتنا فى الوقت الذى تحد فيه أيضا من تأثير عوامل الخطر الأخرى بالنسبة للتدهور المعرفى مثل البدانة والسكري”.
وتشير بعض الأبحاث السابقة إلى أن الخيارات المتعلقة بأسلوب الحياة المفيدة لصحة القلب مثل تجنب التدخين وإتباع نظام غذائى متوازن والقيام بتدريبات ربما تساعد فى وقف التدهور المعرفى الذى يحدث مع تقدم السن ولكن هذه الدراسات كانت تعرض صورة متأرجحة لأفضل أنواع النشاط.
وقال الدكتور جيفرى بيرنز المدير المشارك لمركز جامعة كانساس للزهايمر فى كانساس سيتى والذى لم يشارك فى هذه الدراسة ” ممارسة قدر أكبر من التدريبات لتحقيق فوائد للمخ أفضل من ممارستها بشكل متواضع ولكننا نعرف أيضا إن بعضها أفضل من لا شيء ولاسيما بالنسبة للفوائد البدنية الأخرى”، ولذلك فإن الرسالة الأساسية من هذه الدراسة هى ألا تمارس التدريبات فقط لصحة القلب ولكن مارسها أيضا لتعزيز صحة الدماغ.
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