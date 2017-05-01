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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن العريش لمدة يومين
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

غدا.. انقطاع مياه الشرب عن العريش لمدة يومين

الإثنين، 1 مايو 2017 01:19 م
أ ش أ

أعلنت مصادر بمحافظة شمال سيناء أنه سيتم قطع المياه المخصصة للشرب عن مدينة العريش اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء وحتى صباح الخميس المقبل، وذلك لإصلاح وصيانة خط المياه الرئيسي الواصل من القنطرة شرق إلى العريش بقطر 1000 ملليمتر والمغذي للمحافظة بمياه الشرب.

وأكد بيان أصدرته محافظة شمال سيناء استمرار ضخ مياه الآبار إلى مناطق أحياء وتجمعات مدينة العريش دون تأخير ، وسيتم نقل مياه الشرب باستخدام عربات الشركة القابضة لمياه الشرب لتوزيعها على مختلف مناطق وأحياء المدينة لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح والصيانة.

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