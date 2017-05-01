قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، حياتي يازجي، إن “رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيعود لعضوية الحزب غدا (الثلاثاء)، فيما سيعود لرئاسته في المؤتمر العام الاستثنائي الثالث للحزب الذي سيعقد في 21 مايو/ آيار الجاري”.

وأوضح يازجي في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، أدلى بها قبيل بدء اجتماع اللجنة المركزية للحزب بقيادة رئيسه بن علي يلدريم، رئيس الوزراء، أن اليوم سيشهد كذلك انعقاد اجتماع لجنة الإدارة المركزية للحزب.

وأضاف يازجي أن الموضوعين الرئيسيين على أجندة الاجتماعين هما، مراسم عودة “الرئيس المؤسس للحزب”، رجب طيب أردوغان، إلى عضوية الحزب التي ستجرى غدا، والمؤتمر العام الاستثنائي الثالث للحزب الذي سيشهد عودة أردوغان لرئاسة “العدالة والتنمية”.

وتابع: “سنبحث في اجتماعي اليوم، كيفية اتخاذ الخطوتين (عودة الرئيس للحزب ورئاسته)، بشكل يتلاءم مع لائحة الحزب وتقاليده”.