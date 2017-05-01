أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال،أن منظومة العمل فى مصر تتطلب توفير بيئة مناسبة للعامل وإيجاد حزمة تشريعية للحفاظ على حقوقه.

مضيفا أن هناك إتفاقا حول قانون العمل الجديد وأن انتخابات اتحاد العمال ستجرى قبل نهاية هذا العام.

وأضاف”وهب الله”،خلال لقائه لبرنامج “صباح البلد”، اليوم الاثنين،أن قانون العمل الجديد سينظم العلاقة بين أطرافه ويتلافي أخطاء القوانين السابقة معلنا أنه سيتم الإنتهاء من صياغته خلال أيام.

وأوضح أمين اتحاد العمال، أن البرلمان يعمل بشكل جيد للخروج بقانون العمل الجديد فى أقرب وقت ممكن مطالبا بضرورة إنشاء جامعة تكنولوجيه لتخريج أجيال من العمال المهرة حسب احتياجات سوق العمل.