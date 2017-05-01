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لليوم الثامن.. استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن الشيخ زويد ورفح
محطة كهرباء ـ كهرباء‎

لليوم الثامن.. استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن الشيخ زويد ورفح

الإثنين، 1 مايو 2017 01:24 م
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يواصل التيار الكهربائى انقطاعه عن مدينتى «الشيخ زويد ورفح»، لليوم الثامن على التوالى؛ بسبب عطل مفاجئ في خط الجهد 66 المغذى للمدينتين.

وقال الأهالي إن التيار الكهربائى انقطع منذ ثمانية أيام بسبب عطل في خط الجهد 66 والمغذى لمدينتى الشيخ زويد ورفح، وهو ما أثر فى انقطاع المياه بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن محطات رفع المياه.

كما انقطعت إمدادات مياه الشرب إلى المدينتين بعد انقطاع التيار الكهربائي عن محطات رفع المياه، ما تسبب في حالة من الغضب الشديد بين الأهالي.

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