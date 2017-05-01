تسبب حفر في أرض فضاء، بشارع محمود إسماعيل، ببولاق الدكرور، في انهيار جزئي لعقار سكنى مجاور للأرض، مكون من 4 طوابق، حيث سقطت حوائط العقار بدون وقوع أى إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، بانهيار جزئى لعقار فى بولاق الدكرور، وبدوره أمر اللواء هشام العراقى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، بانتقال رجال الحماية المدنية والإنقاذ البرى إلى المكان لرفع ركام العقار.