أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية،أنه سيتم انقطاع المياه غدا عن مدينة شبين القناطر لمدة 10 ساعات بدءا من الساعة 8 مساء وحتى الـ 6 من صباح اليوم التالى.

وأشارت الشركة - في بيان لها اليوم الإثنين - إلى أن سبب الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة وربط المرحلة الأولى بالثانية وبعض التجديدات والتركيبات الميكانيكية بمحطة مياه عرب جهينة مما سيؤدي إلى إيقاف المحطة لمدة 10 ساعات.

وناشدت الشركة المواطنين والمستشفيات والمصالح الحكومية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.