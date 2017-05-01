في إطار حرص وزارة المالية على المشاركة بفعالية في احتفالات مصر بعيد العمال كشفت مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن تفاصيل “درع عيد العمال” الذي اعدته المصلحة بطلب من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لتقديمه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح محمد السبكي رئيس مصلحة سك العملة بان المصلحة تحرص كل عام على المشاركة في احتفالات مصر بعيد العمال عبر تصميم واعداد درع خاص بهذه المناسبة القومية يقدم للرئيس، مشيرا الي ان التصميم الذي اختاره اتحاد نقابات عمال مصر من تصميمات عديدة اعدتها المصلحة هو تصميم للفنانة اسماء أحمد عباده إحدى شباب المصممين بالمصلحة وهو يجسد صورة جانبية للرئيس عبد الفتاح السيسي تحيط بها أغصان الزيتون وتمتد جذورها إلى قاعدة نقش عليها تروس في إشارة الي أن الخير والنماء لا يأتي إلا بالعمل والجهد.

واضاف انه لأول مرة يتم تصميم وجهين للدرع الذي يعتبر قطعة فنية رائعة منحوتة على النحاس فبجانب الوجه الذي يمثل صورة الرئيس وأغصان الزيتون هناك وجه اخر عبارة عن صورة ترس حفر عليها آية قرآنية وشعار اتحاد العمال، كما تم تصميم علبة خاصة للدرع من تصميم دعاء الشحات كتب على أحد وجهيها عبارة تحيا مصر وعلى الوجه الثاني اهداء للرئيس من اتحاد العمال.

واوضح انه تم تصنيع الدرع على أحدث الماكينات بالمصلحة والمتخصصة في هذا المجال حيث قام كبير المصممين خيرى عبد المنعم بعمل مجسم للدرع علي احدث البرامج الفنية المتخصصة وتم لأول مرة – كما تقول المهندسة نفين دياب مدير إدارة التصميم – استخدام ماكينة cnc المستخدمة في صناعة الاختام لتقوم بإنتاج هذا الدرع الجديد وهو أسلوب جديد في انتاج وسك الدروع وتم هذا العمل بخبرة وكفاءة كوادر مصلحة سك العملة وتعاون المهندسين و المصممين معا للاستفادة من الماكينات الموجودة في سك وإنتاج متطلبات مختلفة.

