البحث العلمي تؤكد اهتمام مصر بالتعاون العلمي الفعال مع الصينالإثنين، 1 مايو 2017 12:34 م
تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عقدت أمس ورشة العمل مصر- الصين 2017 لبحث آفاق وفرص التعاون المشترك في المشروعات العلمية والتكنولوجية بمقر المركز العربي الصيني لنقل التكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقرية الذكية.
افتتحا الورشة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الجانب الصيني، وهى ضمن الخطة التنفيذية لنقل التكنولوجيا بين الصين والدول العربية وبين الصين ومصر حيث أنشء بالفعل مركز عربي صيني لنقل التكنولوجيا بالأكاديمية العربية وجارى الإعداد لافتتاح المكتب المصري الصيني لنقل التكنولوجيا في أكاديمية البحث العلمي حيث من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية أثناء الزيارة المرتقبة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري للصين والتي يتم الإعداد لها الآن.
و فى كلمته أكد صقر أن التعاون بين مصر والصين شهد العديد من التطورات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وأن رؤية مصر للتنمية في 2030 قائمة على مشروعات تنموية تكنولوجية عملاقة تولى توطين التكنولوجيا أهمية قصوى ، و أضاف سيادته أن ورشة عمل اليوم هي بداية حقيقية لتحديد أهم التكنولوجيات التي تخدم أهداف الدولة المصرية والمصالح المتبادلة مع الجانب الصيني، ومما لا شك فيه أن دولة الصين متقدمة في العديد من التكنولوجيات وهناك رغبة في التعاون العلمي القوي مع الصين في بعض المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه صرح الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن الورشة تأتى في إطار تفعيل اتفاقية إنشاء المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا بالدول العربية وهذه الاتفاقية وقعت بين وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثله عن الأمانه العامة لجامعة الدول العربية .
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