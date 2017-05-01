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الإثنين 1 مايو 2017 12:34 مساءً
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15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
الاهلي والزمالك

15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

الإثنين، 1 مايو 2017 12:34 م

كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال الأفريقى.

تابع سويلم أن هناك موافقة مبدئية من قبل رجال الداخلية برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على زيادة الجماهير من 5 آلاف مشجع إلى 15 ألفا، لتأكدهم من أهمية عودة الجماهير للمدرجات فى الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

كان الأهلى قد طلب زيادة عدد الجماهير إلى 30 ألف مشجع فى المباريات الأفريقية بدلا من 5 آلاف.

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