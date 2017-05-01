تخطط الصين لتصنيع مركبتي شحن فضائي جديدتين حتى يقوما بخدمة محطة الفضاء المأهولة التى ستقوم ببنائها فى المستقبل، غير أن تصميمهما سيختلف الي حد ما عن المركبة تيان تشو-1 التى أطلقتها الى الفضاء يوم 20 ابريل الماضى لتكون اول مركبة شحن فضائية صينية يتم صناعتها محليا.

اوضح يانغ باو هوا، نائب المدير العام لشركة العلوم والتكنولوجيا الصينية لعلوم الفضاء إن المركبتين الجديدتين ستكونان من سلسلة تيان تشو وستكونان مختلفتين عن تيان تشو-1 وأيضا عن بعضهما البعض حيث انه ستكون لكل منهما وظائف مختلفة عن الأخرى ووفقا لتقرير نشر فى صحيفة “تشاينا دايلى” الصينية .

وفى شرح له للاختلافات فى التصميم بين المركبات الثلاث، قال ان مقصورة الشحن الخاصة بالمركبة تيان تشو-1 مغلقة بأحكام لأن احد مهام تلك المركبة الفضائية هي اختبار تكنولوجيا إعادة الإمداد في المدار التى من ضمنها نقل ما يحتاجه رواد الفضاء من ضروريات الحياة والمعيشة وهى كلها احتياجات تحتاج الى ان تتم حمايتها تماما من الظروف البيئية الفضائية.

اما المركبة الثانية فإنها ستكون لها منطقة شحن محكمة الاغلاق مثل تيان تشو-1 بالاضافة الى منطقة شحن مفتوحة جزئيا للسماح بزيادة مساحة التخزين، وستستخدم لنقل لوازم رواد الفضاء وقطع الغيار الصغيرة اللازمة الى المحطة الفضائية.

وبالنسبة للمركبة الثالثة فستكون مفتوحة وستحمل شحنات لا تحتاج إلى الحماية من الظروف البيئية الفضائية، حيث انه سيتم من خلال هذا النوع نقل قطع الغيار الكبيرة الحجم وكذا أي مركبة فضائية تريد الصين ان يتم اطلاقها من المحطة الفضائية.