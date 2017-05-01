نص التحقيقات مع سيد مشاغب في أحداث «الدفاع الجوي»

واصل قاضي التحقيق في أحداث ستاد الدفاع الجوي، التحقيق مع عضو رابطة مشجعي نادي الزمالك “سيد مشاغب”، و15 آخرين من المتهمين في القضية.

وفيما يلي نصر التحقيقات مع “سيد مشاغب”..

س: اسمك؟

ج: السيد على فهيم أبو المعاطي.

س: ما قولك باشتراكك مع آخرين باستعمال القوة أمام ستاد الدفاع الجوى وإلحاق الأضرار المادية والمعنوية به؟

ج: محصلش

س: انت متهم بحيازة وإحراز مواد مفرقعة دون الحصول على تصريح من السلطات المختصة؟

ج: محصلش

س: أنت متهم أيضا بحيازة فرد خرطوش بدون الحصول على تصريح من السلطات المختصة؟

ج: محصلش

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين واستعمال القوة والتعدى على موظفين عموميين ورجال الشركة المكلفين بتأمين محيط ستاد الدفاع الجوى، وجنود القوات المسلحة والتعدى على ستاد الدفاع الجوى باعتباره منشأة عسكرية تابعة للقوات المسلحة؟

ج: محصلش

س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين في تعطيل سير وسائل النقل البرية والطريق العام؟

ج: محصلش

س: أنت متهم بالاشتراك مع باقى المتهمين في إتلاف منشأة عامة وقطع الطريق العام؟

ج: محصلش

س: ما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟

ج: اللى حصل أنا كنت موجود في بيتى وفوجئت برجال الشرطة خدونى.

س: ما قولك فيما قاله المتهم مصطفى طبلة بإن هناك اتفاقا بين أعضاء الألتراس على طريقة الدخول والتجميع والتشجيع قبل بدء المباراة ؟

ج: هو بالنسبة لرابطة الألتراس فيه اتفاق وطريقة تشجيع معينة داخل الاستاد، وليس لنا ثمة صلة بمسئولى نادي الزمالك قبل المباراة على طريقة الدخول.

س: هل تستطيع حصر أعضاء رابطة الوايت نايتس المشجعة لنادي الزمالك؟

ج: نحو من 30 إلى 40 ألف مشجع.

س: هل كنت متواجدا أمام ستاد الدفاع الجوى وقت المباراة؟

ج: لا لم أكن متواجد وشاهدت المباراة في البيت.

س: وما سبب عدم حضورك المباراة كونك من قيادات الوايت نايتس؟

ج: أنا كنت متوجه للمباراة، وأنا في الطريق قرأت في المواقع الإخبارية إن فيه مشكلات وقلق أمام ستاد الدفاع الجوى، ورجعت من الطريق بعد ما أصحابى قالولى مفيش دخول، ورجعت أشاهد الماتش في البيت.

س: وهل لك ثمة صلة بالوارد أسماؤهم بالتحقيقات؟

ج: أنا ماعرفش غير مصطفى طبلة.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب أجلت جلسة محاكمة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت مطلع فبراير 2015، ونتج عنها مصرع 22 من مشجعي نادي الزمالك، لجلسة 25 مايو الجاري لسماع شهود النفي.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة، وتبين خلال التحقيقات أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ«وايت نايتس» في ارتكاب الأحداث.