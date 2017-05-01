قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن محاربة تهريب الملابس الجاهزة، يصب في مصلحة صناعة الغزل والنسيج المصرية، متابعًا أنه ينتظر دراسة شاملة لحال القطاع، للتغلب على مشكلاته، من خلال مكتب استشاري أجنبي.

وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، اليوم الإثنين، أن قطاع الغزل والنسيج كان “شبه ميت”، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اهتمامه به، مشيرًا إلى أن شركات الغزل والنسيج تخسر من خلال وقف ضخ الاستثمارات لها.

وطالب الدولة بتنفيذ توجيهات الرئيس عن دعم القطاع وتحويله إلى برنامج عمل.