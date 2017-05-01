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نجل «مظهر أبو النجا» ينعي والده بكلمات مؤثرة
مظهر أبو النجا

نجل «مظهر أبو النجا» ينعي والده بكلمات مؤثرة

الإثنين، 1 مايو 2017 12:20 م

نعى الممثل الشاب عمر أبو النجا، بكلمات مؤثرة، والده النجم مظهر أبو النجا الذى توفى صباح اليوم الإثنين، بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 76 عاما.

وقال عمر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:” لله ما أخذ ولله ما أعطى.. الرجاء الدعاء لأطيب إنسان ممكن تتعامل معاه ع وجه الأرض.. عم مظهر أبو النجا في ذمة الله.. اللهم ارحمه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.. اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك.. اللهم أنزل نورا من نورك عليه.. اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته.. اللهم ارحم غربته وارحم شيبته.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار.. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله.

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