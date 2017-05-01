القوى العاملة :الانتهاء من قبول طلبات راغبى العمل على 3743 فرصة عمل غداًالإثنين، 1 مايو 2017 12:21 م
تنتهي مديرية القوى العاملة بالقليوبية غدا الثلاثاء، من قبول طلبات راغبى العمل على 3743 فرصة عمل فى 34 شركة ومصنع، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان اليوم الإثنين، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل فى 1635 فرص عمل بأبو زعبل- الخانكة - المنطقة الصناعية السادسة بـ 3 شركات و860 فرصة بشبرا الخيمة فى 4 شركات و751 فرصة ببنها فى 15 شركة و497 فرصة في قليوب في 12 شركة .
وقال سعفان، “إن المؤهلات المطلوبة جميعها عليا، بالإضافة إلى التمريض وتخصصات دبلوم صناعى ومؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة.
ومن جانبه أشار فتحى دسوقى مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية، إلي أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ومتابعة التعيين مع الشركات طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا، وتتمثل المهن المطلوبة فى مهندسين وعمال إنتاج وفرز وعاملات خياطة ومنسق وإداري وأطباء وتمريض وفني أشعة وعمال تعبئة وإنتاج ومبرمج وعامل ماكينة وصيانة حياكة وتعبئة وبيع وتسويق ومحاسبين وبائعين وأمن وكاشير وشيف وسماك وعامل أحذية ومندوبين مبيعات وسائقين ومصممين ملابس، حيث تتراوح الأجور من 1000 إلى 3000 جنيه.
وقال، إن أخر موعد لتقديم الطلبات غدا الثلاثاء، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية “بنها - كورنيش النيل - الفلل” بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل.
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