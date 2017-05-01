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ماكرون: يتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات كبيرة أو مواجهة "فريكست"
وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون

ماكرون: يتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات كبيرة أو مواجهة "فريكست"

الإثنين، 1 مايو 2017 12:14 م
وكالات

شدد ايمانويل ماكرون المرشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات كبيرة أو مواجهة احتمال “خروج فرنسا من الاتحاد”.
وقال ماكرون - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أذاعته اليوم الاثنين - “أنا من المؤيدين لأوروبا، وقد دافعت باستمرار خلال هذه الانتخابات عن الفكرة الأوروبية والسياسات الأوروبية لأنني أعتقد أنها مهمة للغاية بالنسبة للشعب الفرنسي ولمكانة بلدنا بين العالم”.
وأضاف “لكن في الوقت نفسه علينا أن نواجه الوضع، والاستماع إلى شعوبنا، وإدراك حقيقة أنها غاضبة للغاية، فإن الخلل الوظيفي في الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يستمر.. لذا فإنني أعتزم، في حال فوزي، العمل على إجراء إصلاحات عميقة للاتحاد الأوروبي ومشروعنا الأوروبي”.
واعتبر ماكرون أنه إذا سمح للاتحاد الأوروبي بمواصلة العمل بنفس الشكل فإن ذلك يعد بمثابة “خيانة”، ومضى يقول “لا أريد أن أفعل ذلك، لأنه بعد يوم واحد، سيكون هناك دعوات بـ”فريكست”، في إشارة إلى خروج فرنسا من الاتحاد.
وكان ماكرون، مرشح الوسط، قد نجح في تجاوز الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، ليتنافس في الجولة الثانية والنهائية مع مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان.
وينظر إلى ماكرون، وهو مصرفي سابق في مجال الاستثمارات، على أنه وافد جديد إلى السياسة الفرنسية وخاض الانتخابات دون أي دعم من الأحزاب الراسخة في البلاد.
وبعد أن حصل ماكرون على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، فإنه أصبح الأوفر حظا للفوز في جولة الإعادة المقررة في السابع من مايو الجاري.

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