بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيتالإثنين، 1 مايو 2017 12:10 م
كشفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مايسة عطوة، عن موعد حصول الموظفين غير الخاضعين لقانون “الخدمة المدنية”، على علاوة الـ10%.
وقالت عطوة، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الموظفين سوف يحصلون على العلاوة الـ10%، مع مرتب شهر مايو.
وشددت البرلمانية، على أن مصر في حاجة إلى إجراء حوار مجتمعي، بشأن كل القوانين الهامة، خاصة قانون “العمل” الجديد؛ ليخرج علي المستوى المطلوب لكل أطرافه.
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