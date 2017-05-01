كشفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مايسة عطوة، عن موعد حصول الموظفين غير الخاضعين لقانون “الخدمة المدنية”، على علاوة الـ10%.

وقالت عطوة، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الموظفين سوف يحصلون على العلاوة الـ10%، مع مرتب شهر مايو.

وشددت البرلمانية، على أن مصر في حاجة إلى إجراء حوار مجتمعي، بشأن كل القوانين الهامة، خاصة قانون “العمل” الجديد؛ ليخرج علي المستوى المطلوب لكل أطرافه.