أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 13 شخصا على الأقل جراء العواصف والأعاصير التى ضربت أجزاء من المناطق الكائنة بالجنوب والغرب الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الاثنين أن ولاية تكساس تعد الأكثر تضررا، حيث لقى 9 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 15 شخصا آخرين، بينما تبلغ سرعة الرياح 95 كيلومترا فى الساعة وتواصل الأمطار الغزيرة الهطول فى مختلف أرجاء الولاية.

وأعلنت السلطات فى ولايتى ميزورى وأوكلاهوما حالة الطوارىء، بعدما تسببت الأعاصير والرياح العاتية فى وقوع أضرار هائلة.

وفى منطقة كانتون شرق ولاية دالاس، ذكرت السلطات أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم،وأصيب ما لا يقل عن 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.