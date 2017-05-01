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الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول
الشرطة التركية تركيا

الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول

الإثنين، 1 مايو 2017 11:53 م
وكالات

  استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول بمناسبة عيد العمال الذي يوافق الأول من مايو.
وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أنه رغم حظر السلطات للتظاهر تحدت المجموعة الحظر ونظمت مظاهرة إلى ساحة تقسيم، وهو ما جعل الشرطة تتدخل لتفريقها.
يذكر أن عيد العمال في تركيا يحل وسط توتر بعد أسبوعين على استفتاء على تعديلات دستورية قضى بتعزيز صلاحيات أردوغان.

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