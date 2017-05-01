قال المهندس أحمد مهران، المشرف العام على مشروع هضبة الجلالة، إن فكرة المشروع جاءت انطلاقا من وجود مساحة كبيرة من الأرض الجبلية الغير مستغلة، لانشاء منتجع سياحي على غرار مدينتي شرم الشيخ والغردقة على بعد ساعة ونصف فقط من القاهرة.

وأشار “مهران”، خلال لقاء خاص بفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، إلى أن المشروع سيضم فندق فاخر ضخم يضم عدد كبير من الغرف والأجنحة، حيث يتكون من أربع طوابق، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من خراسانات الفندق، فضلا على إنشاء قاعة مؤتمرات، ونادي صحي، ومدينة سكنية اعلى هضبة الجلالة.

وأوضح أن منطقة هضبة الجلالة سيكون له منفذين بري وبحري.