ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحا أمام فرصة القيام بعمل عسكري ضد كوريا الشمالية.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة “سي.بي.إس” الأمريكية عند سؤاله إن كان يقصد “العمل العسكري” بعبارة “لن أكون سعيداً اذا أجرت بيونج يانج تجربة صاروخية أخرى”، قال ترامب: “لا أدري، أعني أننا سنرى”.

وأفادت الصحيفة الأمريكية- على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين- بأن المقابلة تناولت وجهة نظر ترامب الشخصية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حيث قال: “يتساءل الناس إن كان كيم جونج أون عاقلاً.. لا أدري إطلاقا، لكنني أستطيع القول -وكثيرون لا يستسيغون قولي- إن زعيم كوريا الشمالية كان شاباً في الـ26 أو الـ27 من العمر عندما خلف والده بعد وفاته ... وأنا متأكد أن هناك الكثيرين حاولوا انتزاع السلطة منه، سواء كان عمه أو أي شخص أخر، ولكنه تمكن من فرض السيطرة، لذلك من الواضح أنه شخص ماكر وذكي للغاية”.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق صاروخ باليستي - وفقا لما ذكرته السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية- والذي انفجر بعد دقائق من إطلاقه.

وكان كبار مسئولي إدارة ترامب قد أشاروا في وقت سابق إلى أن الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة، فيما أكد ترامب ومستشاره لشئون الأمن القومي الجنرال إتش.إر.ماكمستر أمس أنهما يفضلان حل النزاع دون القيام بعمل عسكري، وذلك من خلال الضغط على الصين- حليف كوريا الشمالية- للمشاركة بشكل أكبر لردع بيونج يانج.