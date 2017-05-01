جامعة الإسكندرية توافق على مقترح قبول 21 ألفا و424 طالبا وطالبة العام المقبل

وافـق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه برئاسـة الدكتـور عصام الكردى رئيس الجامعة على مقترح قبول 21 ألفا و424 طالبا وطالبة بكليات الجامعة فى العام الجامعى القادم (2017/2018) من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى والشهادات المعادلة والفنية.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية ا على مقترح قبول 646 طالبا وطالبة بكليات فرع الجامعة بمطروح، كما وافق على قبـول التبرع المقدم من المهندس حسـب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق وأحد خريجى جامعة الإسكندرية بمبلغ ½2 مليون جنيه لإنشاء ودائع يصرف عائدها لأوائل طلاب مرحلة البكالوريوس والطلاب غير القادرين بكلية الهندسة.

وناقش المجلس استعدادات الكليات لامتحانات نهاية العام، وأكد المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجهيز وتأمين قاعات الامتحانات وتوفير الرعاية الصحية للطلاب لتأدية الامتحانات فى هدوء واستقرار.

واستعرض مجلس جامعة الاسكندرية التقارير الخاصة بالقوافل الطبية والبيطرية التى نظمتها الجامعة إلى مطروح وسيوه من خلال المعهد العالى للصحة العامة وكلية طب الأسنان، وكلية الطب البيطري بمطروح خلال شهر أبريل (2017) لتقديم الخدمات الطبية ونشر الوعى الصحى، وذلك فى إطار تفعيل دور الجامعة لخدمة أهالي مطروح والمناطق النائية.

ووافق المجلس على منح جائزة الجامعة للأبطال الرياضيين للطالب أحمد إبراهيم جمعه بكلية الآداب لحصوله على المركز الأول فى بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية.

كما وافق على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة بواتييه بفرنسا، وعلى بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومى للمرأة فضلا عن ترقية وتعيين 41 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومنح 77 درجة دكتوراه، و206 درجات ماجستير بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.