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ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
نجيب ساويرس‎

ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد

الإثنين، 1 مايو 2017 11:34 م

سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد.

وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين: “صباح الخير.. و أدي يوم إجازة تاني، وطبعاً كله زوغ  إمبارح من الشغل”.

وأضاف رجل الأعمال: “شكلها كده، إن أحنا أكتر بلد بتأخد إجازات.. وماله ما هو الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد”.

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