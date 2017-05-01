سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد.

وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الإثنين: “صباح الخير.. و أدي يوم إجازة تاني، وطبعاً كله زوغ إمبارح من الشغل”.

وأضاف رجل الأعمال: “شكلها كده، إن أحنا أكتر بلد بتأخد إجازات.. وماله ما هو الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد”.