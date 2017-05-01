زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ضريح الزعيم الهندي، المهاتما غاندي، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليًا للهند.

وتوجه أردوغان للضريح، بعد أن استقبله الرئيس الهندي براناب موخرجي برفقة رئيس وزرائه ناريندا مودي، في القصر الرئاسي بالعاصمة.

ووضع أردوغان إكليلا من الزهور على الضريح، قبل أن يوقع في دفتر كبار الزوار.

وتأتي زيارة أردوغان للهند تلبية لدعوة من نظيره الهندي وستستمر يومين.

ويرافق أردوغان في زيارته للهند التي وصلها أمس، رئيس الأركان خلوصي أكار، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق، والثقافة نابي أوجي، والمواصلات والاتصالات والنقل البحري أحمد أرسلان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاقان فيدان.

ويشارك الوفد التركي في “منتدى الأعمال التركي الهندي” الذي بدأ أعماله صباح اليوم بحضور مدراء الشركات الهندية الرائد في مختلف المجالات وتحدث به أردوغان ورئيس الوزراء الهندي.

كما يجري أردوغان مباحثات شاملة مع الجانب الهندي حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.