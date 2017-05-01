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التحالف العربي يسقط صاروخين بالستيين للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية
قوات التحالف العربي

التحالف العربي يسقط صاروخين بالستيين للحوثيين بمحافظة تعز اليمنية

الإثنين، 1 مايو 2017 11:27 م
وكالات

أفاد مصدر محلي يمني اليوم الاثنين بإسقاط قوات التحالف العربي صاروخين بالستيين اثنين بمدينة “المخا” غرب محافظة تعز.
وقال المصدر - وفقا لقناة “العربية” الإخبارية - “إن دفاعات التحالف العربي تصدت صباح اليوم لصاروخين بالستيين في سماء مدينة المخا غرب محافظة تعز جنوب غرب اليمن” .. مشيرا إلى أنه تم تفجيرهما في الجو دون وقوع أي أضرار تذكر.
وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى قصف مدفعية القوات المسلحة اليمنية مواقع للمليشيات في منطقة الربيعة بمديرية “صرواح” غربي مأرب، لافتا إلى أنه شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان القصف.. ولم يتسن الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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