التقى عدد من قيادات قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي مع وفد لجنة التربية والتعليم الصيني برئاسة ليو يوهيو أمين اللجنة لبحث آليات دعم التعاون بين مصر والصين وخاصة فى مجال التعليم العالى، جاء ذلك فى إطار الزيارة التى قام بها الوفد الصينى لمصر.

وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين وخاصة مذكرات التفاهم التى وقعت أثناء زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الصينى لمصر العام الماضى، كما بحث الجانبان عدد من المقترحات منها تبادل أعضاء هيئة التدريس لفترات قصيرة أو طويلة طبقًا لاتفاق الطرفين بهدف دعم التعاون بين الجامعات المصرية والصينية، وكذلك التبادل الطلابى بين الطلاب المصريين والصينيين لإعدادهم وإكسابهم الخبرات والمهارات التى تمكنهم من التأهيل لريادة الأعمال باعتبارهم قادة المستقبل، وإمكانية تنظيم تبادل لوفود طلابية بين البلدين لإقامة معسكرات صيفية للمشاركة فى فعاليات ثقافية ورياضية بهدف دعم التواصل والترابط بين الجانبين.

وطالب الجانب الصينى بالاستفادة من الخبرات المصرية لسد النقص فى أعداد مدرسى اللغة العربية بالصين.

ويذكر أن الوفد الصينى قام بزيارة جامعة جنوب الوادى، وتم التباحث حول إنشاء قسم لدراسة اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة، وإمكانية قيام الجانب الصينى بإمداده بالمناهج التعليمية اللازمة والأساتذة المتخصصين.