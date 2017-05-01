مصر والصين.. بحث تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلابالإثنين، 1 مايو 2017 11:24 م
التقى عدد من قيادات قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي مع وفد لجنة التربية والتعليم الصيني برئاسة ليو يوهيو أمين اللجنة لبحث آليات دعم التعاون بين مصر والصين وخاصة فى مجال التعليم العالى، جاء ذلك فى إطار الزيارة التى قام بها الوفد الصينى لمصر.
وخلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين البلدين وخاصة مذكرات التفاهم التى وقعت أثناء زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الصينى لمصر العام الماضى، كما بحث الجانبان عدد من المقترحات منها تبادل أعضاء هيئة التدريس لفترات قصيرة أو طويلة طبقًا لاتفاق الطرفين بهدف دعم التعاون بين الجامعات المصرية والصينية، وكذلك التبادل الطلابى بين الطلاب المصريين والصينيين لإعدادهم وإكسابهم الخبرات والمهارات التى تمكنهم من التأهيل لريادة الأعمال باعتبارهم قادة المستقبل، وإمكانية تنظيم تبادل لوفود طلابية بين البلدين لإقامة معسكرات صيفية للمشاركة فى فعاليات ثقافية ورياضية بهدف دعم التواصل والترابط بين الجانبين.
وطالب الجانب الصينى بالاستفادة من الخبرات المصرية لسد النقص فى أعداد مدرسى اللغة العربية بالصين.
ويذكر أن الوفد الصينى قام بزيارة جامعة جنوب الوادى، وتم التباحث حول إنشاء قسم لدراسة اللغة الصينية بكلية الألسن بالجامعة، وإمكانية قيام الجانب الصينى بإمداده بالمناهج التعليمية اللازمة والأساتذة المتخصصين.
-
غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة - محيط
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم فتاة عربة البرجر، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون…Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة القلعة ...Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
«خناقة ستات» في جامعة بنها.. والنتيجة كارثية
شهدت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم الأحد، إغماء 12 طالبة بعد رش زميلتهن مادة مخدرة أثناء مشاجرة بينهما على”فيشة” للكهرباء، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي ...Sun, 30 Apr 2017 10:35:30 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
تعرف على التشكيل المتوقّع للأهلى أمام الإنتاج الحربي
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري،على إعادة عمرو السولية للمشاركة في وسط الملعب بجوار حسام عاشور وذلك في مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها اليوم ...Sun, 30 Apr 2017 09:25:13 GMT