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بعد أحداث «الديربي».. الدوري التونسي بدون جمهور
النجم الساحلي - الدوري التونسي

بعد أحداث «الديربي».. الدوري التونسي بدون جمهور

الإثنين، 1 مايو 2017 11:22 م

قررت السلطات التونسية، الاثنين، إقامة باقي مباريات دوري كرة القدم للموسم الحالي بدون جماهير، بعد أحداث الشغب التي شهدها ستاد رادس في دربي العاصمة التونسية بين الأفريقي والترجي الرياضي.

وتم اتخاذ القرار إثر الاجتماع العاجل بين وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني، ورئيس اتحاد الكرة وديع الجريء.

وأكدت الوزيرة أنه تم اتخاذ القرار تجنبا لحدوث ما لا يحمد عقباه في باقي المباريات المصيرية.

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