أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حالياً دراسة إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة الوادى الجديد، على غرار المجمعات الصناعية التى ستنشئها الوزارة بمحافظات الصعيد، والتى سيتم طرحها منتصف شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أن محافظة الوادى الجديد تمتلك فرصا استثمارية واعدة فى العديد من المجالات الصناعية، خاصة فى ظل توافر كافة المقومات والمحفزات لجذب المستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والذى تم خلاله بحث التنسيق بين الوزارة والمحافظة لدراسة النهوض بالمحافظة صناعياً، من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم فى تشغيل المزيد من الأيدى العاملة من أبناء المحافظة، وكذا الاستفادة من الموارد الهائلة التى تمتلكها المحافظة.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، خاصة أن نسبة إشغالها لا تتناسب مع الإمكانات والمقومات المتاحة، مؤكداً أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على أراضٍ ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.

وأشار “قابيل” إلى أن المباحثات تناولت أيضاً أهمية تطوير صناعة التمور بالمحافظة، خاصة أن محافظات الوادى الجديد تمتلك وحدها ما يقرب من 1.8 مليون نخلة، وتنتج حوالى 50 ألف طن سنوياً، وهو ما يجب تعظيم الاستفادة منه، لافتاً إلى أنه جار الاتفاق مع جائزة خليفة الدولية للتمور لتأهيل مصنع التمور الموجود بالمحافظة، فضلاً عن تنفيذ برنامج لمحاربة الآفات لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بقيمة تصل إلى 400 ألف دولار لمحافظات الوادى الجديد ومطروح والجيزة، وهو يعد أحد نتائج الاستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مؤخراً لتطوير صناعة وزراعة التمور فى مصر.

ولفت الوزير إلى أنه يجرى حالياً الاتفاق مع أحد المستثمرين السعوديين لإنشاء معمل لزراعة أنسجة النخيل بمحافظة الوادى الجديد لتوفير الفصائل النقية لزراعة التمور، وهو ما يعظم من القيمة المضافة للتمور المنتجة بمحافظة الوادى الجديد.

من جهته أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تفتح ذراعيها للتعاون مع كافة أجهزة الدولة للنهوض بكافة القطاعات الإنتاجية داخل المحافظة، خاصة أنها تمتلك مقومات فريدة لا تتوافر فى العديد من محافظات مصر، الأمر الذى يتطلب تضافر كافة الجهود الحكومية لجذب المستثمرين للاستثمار فى محافظة الوادى الجديد.



وأضاف “الزملوط”، أن المحافظة تعمل حالياً على دراسة كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة لإتاحتها أمام المستثمرين، مؤكداً دعمه المباشر لأى مستثمر جاد يرغب فى فتح استثمارات جديدة فى أى قطاع إنتاجى أو خدمى.



ولفت المحافظ إلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار بالمحافظة، خاصة فى المجالات الزراعية والغذائية والطاقة الشمسية والتعدين، بالإضافة إلى صناعة التمور والتى تشهدها المحافظة، مشيراً إلى سعيه لإيجاد كيان لمساعدة المصانع على تسويق منتجاتها، سواء داخل السوق المحلية أو الخارجية.

ووجه المحافظ الدعوة لوزير التجارة والصناعة للمشاركة فى الاحتفالات الخاصة بالعيد القومى للمحافظة خلال شهر أكتوبر المقبل، والتى تعد فرصة كبيرة لاستعراض نتائج الخطة التنموية التى تنفذها المحافظة حالياً.