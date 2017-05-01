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تشييع جنازة «مظهر أبو النجا» بالمنصورة
مظهر أبو النجا

تشييع جنازة «مظهر أبو النجا» بالمنصورة

الإثنين، 1 مايو 2017 11:17 م

تشيّع جنازة الفنان الكوميدي مظهر أبوالنجا، اليوم، من مسجد شربين في المنصورة، ظهر اليوم، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وغيّب الموت، الفنان مظهر أبوالنجا، عن عمر ناهز 76 عاما صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات المهندسين.

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