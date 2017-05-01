تشيّع جنازة الفنان الكوميدي مظهر أبوالنجا، اليوم، من مسجد شربين في المنصورة، ظهر اليوم، على أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة.

وغيّب الموت، الفنان مظهر أبوالنجا، عن عمر ناهز 76 عاما صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، في أحد مستشفيات المهندسين.