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«التضامن» عن هروب «الراقص مع الكلاب»: هنلاقيه تاني
الطفل الراقص مع الكلاب

«التضامن» عن هروب «الراقص مع الكلاب»: هنلاقيه تاني

الإثنين، 1 مايو 2017 11:07 ص

قالت الدكتورة ألفة سلامي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الطفل عبدالرحمن والمعروف إعلاميًا بـ الراقص مع الكلاب قامت الوزارة بإيداعه في دور بالعبور.

وأشارت “سلامي”، خلال إتصال هاتفي ببرنامج “صباح أون” المذاع عبر فضائية “on live”، اليوم الإثنين، إلى أن والده جاء واستلمه من الدار رسميا، مضيفة أن الوزارة تابعت “عبدالرحمن” بعد عودته لمنزل والده، وتم تخصيص معاش لوالده، فضلا على أنه من الأفضل أن يعيش الطفل وسط أسرته.

وأضافت أنه بعد انتشار خبر عن عودة الطفل إلى الشارع، يقوم حاليا فريق من الوزارة بالبحث عن “عبدالرحمن”، متابعة: “هنلاقيه زي ما لقيناه المرة اللي فاتت”.

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