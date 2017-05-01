أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الفترات الحالية تختلف عن السابقة فيما يخص حالة العمال والمصانع، حيث يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مستجدات الأمور ويهتم كثيرا بأزمة المصانع المتوقفة، لافتا إلى وجود خلل في عملية التشغيل وادعى بعض أصحاب المصانع كون الزيادة في العمالة هي سبب الإنفاق الزائد.

وأضاف في حواره ببرنامج “8 الصبح” على فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، أن عدد كبير من العمال خرجوا معاش مبكر وهو ما أثر سلبا على العمالة الحرة، مثل شركة المحلة للغزل والنسيج كان بها 36 ألف عامل خرج منهم الكثيرين معاش مبكر، مطالبا رجال الأعمال بالنظر إلى مثل هذه الشركات حتى تعود لقدرتها التشغيلية وتدر على الدولة عملة صعبة.