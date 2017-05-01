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الإثنين 1 مايو 2017 11:07 صباحاً
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ناشطون سوريون: قتلى وجرحى في قصف للتحالف الدولي على مدينة الطبقة السورية
التحالف الدولي

ناشطون سوريون: قتلى وجرحى في قصف للتحالف الدولي على مدينة الطبقة السورية

الإثنين، 1 مايو 2017 11:07 ص
وكالات

أفاد ناشطون سوريون اليوم الاثنين بسقوط عدد من القتلى والجرحى جراء 20 غارة جوية شنتها قوات التحالف الدولي على مدينة الطبقة السورية.
وقال الناشطون لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية “إن أكثر من 20 غارة للتحالف استهدفت مدينة الطبقة ومستشفى بها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين”.
وأضافوا أن الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي تنظيم داعش مازالت مستمرة في المدينة، موضحين أن هناك 40 ألف مدني يتخذهم تنظيم داعش دروعا بشرية له.
وفي ريف حماة، أشاروا لشن قوات النظام السوري أكثر من 25 غارة جوية على مدينة كفرزيتا واللطامنة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى .. مضيفين أن الغارات استهدفت مستشفيات ومراكز الدفاع المدني بالمدينة .. لافتين إلى توقف 5 مستشفيات عن العمل.
وفي المقابل، قصفت فصائل المعارضة مواقع عسكرية لقوات النظام وميليشيات بصورايخ الجراد بمدينة حلفايا بريف حماة.

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