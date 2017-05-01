أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك على غرار المجمعات الصناعية التى ستنشئها الوزارة بمحافظات الصعيد، والتى سيتم طرحها منتصف شهر مايو المقبل، لافتًا الى أن محافظة الوادى الجديد تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات الصناعية خاصة فى ظل توافر كافة المقومات والمحفزات لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير باللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والذى تم خلاله بحث التنسيق فيما بين الوزارة والمحافظة لدراسة النهوض بالمحافظة صناعيًا، من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم فى تشغيل المزيد من الأيدى العاملة من أبناء المحافظة، وكذا الاستفادة من الموارد الهائلة التى تمتلكها المحافظة.

وقال الوزير إن اللقاء قد تناول أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، خاصة وأن نسبة إشغالها لا تتناسب مع الإمكانات والمقومات المتاحة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على أراضى ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.

وأشار قابيل الى أن المباحثات تناولت ايضًا أهمية تطوير صناعة التمور بالمحافظة، خاصة وأن محافظات الوادى الجديد تمتلك وحدها ما يقرب من 1.8 مليون نخلة وتنتج حوالى 50 ألف طن سنويًا، وهو ما يجب تعظيم الاستفادة منه، لافتًا الى أنه جارى الاتفاق مع جائزة خليفة الدولية للتمور لتأهيل مصنع التمور الموجود بالمحافظة، فضلًا عن تنفيذ برنامج لمحاربة الآفات لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بقيمة تصل الى 400 ألف دولار، وذلك لمحافظات الوادى الجديد ومطروح والجيزة وهو يعد أحد نتائج الإستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتطوير صناعة وزراعة التمور فى مصر.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا الاتفاق مع احد المستثمرين السعودين، لإنشاء معمل لزراعة أنسجة النخيل بمحافظة الوادى الجديد لتوفير الفصائل النقية لزراعة التمور، وهو ما يعظم من القيمة المضافة للتمور المنتجة بمحافظة الوادى الجديد.