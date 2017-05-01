طارق قابيل: إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بالوادي الجديدالإثنين، 1 مايو 2017 10:59 ص
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا دراسة إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك على غرار المجمعات الصناعية التى ستنشئها الوزارة بمحافظات الصعيد، والتى سيتم طرحها منتصف شهر مايو المقبل، لافتًا الى أن محافظة الوادى الجديد تمتلك فرص استثمارية واعدة فى العديد من المجالات الصناعية خاصة فى ظل توافر كافة المقومات والمحفزات لجذب المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير باللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والذى تم خلاله بحث التنسيق فيما بين الوزارة والمحافظة لدراسة النهوض بالمحافظة صناعيًا، من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم فى تشغيل المزيد من الأيدى العاملة من أبناء المحافظة، وكذا الاستفادة من الموارد الهائلة التى تمتلكها المحافظة.
وقال الوزير إن اللقاء قد تناول أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، خاصة وأن نسبة إشغالها لا تتناسب مع الإمكانات والمقومات المتاحة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين والذين حصلوا على أراضى ولم يتم إثبات جديتهم فى إقامة مصانع جديدة مع إعادة طرحها مرة أخرى.
وأشار قابيل الى أن المباحثات تناولت ايضًا أهمية تطوير صناعة التمور بالمحافظة، خاصة وأن محافظات الوادى الجديد تمتلك وحدها ما يقرب من 1.8 مليون نخلة وتنتج حوالى 50 ألف طن سنويًا، وهو ما يجب تعظيم الاستفادة منه، لافتًا الى أنه جارى الاتفاق مع جائزة خليفة الدولية للتمور لتأهيل مصنع التمور الموجود بالمحافظة، فضلًا عن تنفيذ برنامج لمحاربة الآفات لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بقيمة تصل الى 400 ألف دولار، وذلك لمحافظات الوادى الجديد ومطروح والجيزة وهو يعد أحد نتائج الإستراتيجية التى أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتطوير صناعة وزراعة التمور فى مصر.
ولفت إلى أنه يجرى حاليًا الاتفاق مع احد المستثمرين السعودين، لإنشاء معمل لزراعة أنسجة النخيل بمحافظة الوادى الجديد لتوفير الفصائل النقية لزراعة التمور، وهو ما يعظم من القيمة المضافة للتمور المنتجة بمحافظة الوادى الجديد.
-
الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
-
«فتاة البرجر»: حصلت على ترخيص العربة.. وسأعمل لمدة 24 ساعة - محيط
أكدت ياسمين رحيم المعروفة إعلاميا باسم فتاة عربة البرجر، أنها قد استلمت التراخيص الخاصة بعرباتها أمس، موضحة أن الدولة ستقوم بعمل ساحة لعربات الطعام وستكون…Sun, 30 Apr 2017 11:26:53 GMT
-
بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT
-
قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
-
بعد تهديدات الـ«فيفا».. الزمالك يُسابق الزمن مع أجوجو - محيط
يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن لإنهاء أزمة مستحقات الغانى جونيور أجوجو مهاجم الفريق الأسبق ، لمنع تعرض النادى لأى عقوبات مادية بعد تهديد الفيفا بمعاقبة…Sun, 30 Apr 2017 11:00:30 GMT
-
«خناقة ستات» في جامعة بنها.. والنتيجة كارثية
شهدت كلية الآداب بجامعة بنها اليوم الأحد، إغماء 12 طالبة بعد رش زميلتهن مادة مخدرة أثناء مشاجرة بينهما على”فيشة” للكهرباء، وتم نقل المصابين للمستشفي الجامعي ...Sun, 30 Apr 2017 10:35:30 GMT
-
البورصة تخاطب 4 شركات للالتزام بإرسال القوائم المالية السنوية فى موعدها
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى جلستها المنعقدة الخميس الماضى، مخاطبة 4 شركات هى “العربية وبولفارا للغزل والنسيج، دلتا للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية ...Sun, 30 Apr 2017 09:51:10 GMT
-
مؤشرات البورصة تخسر4.1 مليار جنيهSun, 30 Apr 2017 09:34:29 GMT
-
تعرف على التشكيل المتوقّع للأهلى أمام الإنتاج الحربي
استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري،على إعادة عمرو السولية للمشاركة في وسط الملعب بجوار حسام عاشور وذلك في مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها اليوم ...Sun, 30 Apr 2017 09:25:13 GMT