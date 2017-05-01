أكد خالد عيش، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الاتحاد ضد الفصل التعسفي للعمال، لافتًا إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجه العمال في سوق العمل، حيث يقول بعض رجال الأعمال إن العلاقة بينهم وبين العمال ليس “زواج كاثوليكي” دائم.

وأضاف “عيش”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “8 الصبح”، المذاع علي فضائية ” dmc”، صباح اليوم الاثنين، أن رجل الأعمال يريد أن يعطي لنفسه الحق في إنهاء مدة خدمة العامل وقتما يشاء.

وأوضح نائب رئيس اتحاد العمال أن سبب تأخير إصدار قانون العمل هو رفضهم للفصل التعسفي للعمال من وظائفهم، مشيرًا إلى أن هناك لوائح تحدد العلاقة بين العمال وصاحب العمل، وألا يتم الفصل دون الرجوع إلي المحكمة العمالية.