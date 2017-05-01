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أبو تريكة يعود للملاعب مجدداً
محمد ابو تريكة تعاطفا مع غزه

أبو تريكة يعود للملاعب مجدداً

الإثنين، 1 مايو 2017 10:52 ص

تلقى محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية دعوة رسمية للمشاركة في مباراة تكريم السعودي محمد نور والتي ستقام على أرضية ملعب استاد الجوهرة بمدينة جدة والمقرر إقامتها 11 مايو الجارى.

يذكر أن محمد نور أعلن اعتزاله كرة القد قبل شهورقليلة ، بعد مسيرة قوية للغاية قضاها فى الملاعب السعودية والمشاركة مع منتخب بلاده فى كأس العالم بجانب تاريخه الكبير مع ناديه اتحاد جدة الذى يعد واحدا من أساطير النادى عبر تاريخه.

وكان عصام الحضرى الحارس الأسطورى للمنتخب الوطنى أعلن مشاركته فى البطولة تلبية لدعوة محمد نور نجم الكرة السعودية.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور مجموعة من الأسماء الكبيرة كارلوس بويول مدافع برشلونة السابق وديفيد تريزيجيه مهاجم منتخب فرنسا السابق والبرتغالي لويس فيجو والمدفعجي البرازيلي روبرتو كارلوس والهولندي كلارينس سيدورف.

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