التضامن: مد فترة دفع نفقات «حج الجمعيات» لـ11 مايوالإثنين، 1 مايو 2017 10:51 ص
قررت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مد فترة سداد نفقات حج الجمعيات الأهلية حتى يوم 11 مايو المقبل، بدلا من موعدها السابق الذى ينتهى غد الثلاثاء، وذلك لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعيات الفائزين بتأشيرات الحج للموسم الجديد، والبالغ عددهم 12 ألف شخص، لسداد قيمة رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات الأربعة التى خصصتها الوزارة لهم.
ووجهت غادة والى، بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج خلال أداء المناسك، مع تذليل كل العقبات والمشكلات التى واجهها الحجاج خلال السنوات الماضية، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف لاختيار الدعاة المرافقين للحجاج، والتنسيق مع وزارة الصحة بشأن تخصيص عيادات طبية لرعاية حجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، إذ يتم توفير الأطباء المتخصصين والأدوية اللازمة لرعاية كبار السن.
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