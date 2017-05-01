بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزير الزراعة ونائبة الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء،خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر هيئة الاستثمار، بضرورة وضع خطط قصيرة وطويلة الأجل لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال زيادة المعروض من اللحوم والدواجن، بما يحدث التوازن بين العرض والطلب، ويعمل على تحقيق خفض الأسعار، كما وجه بضرورة تقديم تيسيرات ملموسة للمنتجين سواء الأفراد أو الشركات.

وبدوره،عرض وزير الزراعة،خلال الاجتماع، تقريراً شاملاً حول خطوات وإجراءات المشروع القومي لإحياء البتلو والذي تم رصد نحو ٣٠٠ مليون جنيه للبدء في تنفيذه، من خلال منح قروض للمربين بفائدة ميسرة 5% تشمل المصاريف الإدارية، ويكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة، دون النظر إلى عدد مرات التسمين، على أن يتم تحصين العجول وترقيمها والتأمين عليها.

وأوضح الوزير أن القروض سيستفيد منها صغار المربين، بالإضافة إلى المزارعين، وشباب الخريجين، والجمعيات التعاونية للإنتاج المحلي لتسمين عجول البتلو.

من جانبها، أشارت نائبة الوزير للثروة الحيوانية إلى أن وزارة الزراعة بدأت في تنظيم عدة دورات وبرامج إرشادية وتوعوية لصغار المربين، حول أهمية التحصينات والتغذية السليمة، لضمان سلامة الحيوان، وذلك لحماية صغار المربين من التعثر وحفاظاً على المال العام من الإهدار.

كما عرضت خطة الوزارة لزيادة الإنتاج الداجني، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، حيث أكدت تقدم ١٤ مستثمراً بطلبات لإقامة مشروعات للثروة الداجنة ومصانع للأعلاف ومجازر، وذلك بهدف إنتاج نحو ٥٥ مليون دجاجة تسمين و٣ ملايين طائر بياض ومليوني طائر أمهات في العام، بما يساهم في إنتاج ٨٠ ألف طن لحوم دواجن وذلك لخفض استيراد الدواجن بنسبة 80%.