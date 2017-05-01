التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، يان بوزا، مدير عام محطة شركة قناة السويس للحاويات، بحضور هانى النادى، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وناقش الجانبان، زيادة استثمارات الشركة فى ميناء شرق بورسعيد، ضمن مشروع محور تنمية قناة السويس، وأوضح يان بوزا، أن شركة قناة السويس للحاويات تعمل ضمن منظومة مستمرة في التطوير والتحديث من خلال خطة زمنية مستمرة تتواكب مع كل ما هو جديد و يسهم في رفع كفاءة المحطة وزيادة القدرة التنافسية و تنظر دوما للفرص الاستثمارية و خاصه بشرق بورسعيد كوّن الشركة احد قصص النجاح على ارض الواقع، مشيرا إلى وجود البيئة الاستثمارية السليمة و المناسبة والتى تتطلع لها المجموعة لضخ مزيد من الاستثمارات حيث بلغت حجم استثمارات الشركة فىً شرق بورسعيد أكثر من ٨٥٠ مليون دولار، مشيدا بما يلمسه من تحرك ايجابى ملموس لتشجيع و تحفيز الاستثمار من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

ورحبت الوزيرة، برغبة الشركة فى التوسع فى الاستثمارات ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدة على حرص الحكومة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة قناة السويس، فى الخطة التسويقية لجذل المستثمرين ضمن خطة تطوير الموانئ الواقعة بمنطقة التنمية في القناة ، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين الهيئة والقطاع الخاص لاستغلال الأرصفة الخالية بالموانئ الواقعة بمنطقة التنمية بقناة السويس، فى اقامة عدد من المشروعات.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاستثمار بمنطقة تنمية محور قناة السويس، وذلك فى إطار الخريطة الاستثمارية الشاملة والواضحة التى يجرى العمل حاليا عليها، وفى هذا الأطار، أكد هاني النادي، رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بالشركة، أن الشركة تعمل كتفا إلى كتف مع الحكومة المصرية لجعل ميناء شرق بورسعيد ميناءاً محوريا لشرق وجنوب المتوسط لتداول الحاويات خاصة الترانزيت ليصبح لمصر النصيب الأكبر منها.

و أوضح “النادى”، أن الشركة تعمل ضمن منظومة تسويقية وادارية ديناميكية مرنة تخضع لمتطلبات وآليات السوق العالمية في مجال تداول الحاويات لجذب المزيد منها لميناء شرق بورسعيد و بجهد مستمر للوصول للهدف الأسمى الذى يخدم صالح الدولة ولوضع الميناء على قمة الموانئ المحورية ذات القدرات الخاصة و بسواعد العاملين بها كشركة مساهمة مصرية يعمل بها اكثر من 3000 مصري يحرصون على بناء مستقبل يليق بمكانتها.