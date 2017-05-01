أكد الباحث والمحلل السعودي فهد ديباجي، على ضرورة التوافق بين دول المنطقة العربية خصوصا بين مصر والسعودية وتركيا للوقف ضد المد الإيراني، مشيرا إلى أن طهران كان يمكن لها العيش بسلام مع جيرانها لو كفت عن أحلامها العبثية بتصدير الفتنة والإرهاب.

وكتب “ديباجي” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” كان من الممكن أن تعيش دول المنطقة بخير وسلام لو وضعت إيران يدها بيد العرب وتركيا”.

وأضاف : ” فدول مثل السعودية ، مصر، تركيا ، إيران، كان يمكن لها أن تتعايش، بعيداً عن سطوة القوى الكبرى والغرب أجمع”.

وتابع : ” لكن كان ذلك يحتاج لإرادة قوية ، وأن تتخلى إيران و مرشدها “خامنئي” ، عن الأحلام الشريرة والعبثية، بأن تكف عن تصديرالثورة والاٍرهاب للمنطقة وللعالم”.

وواصل : ” فالتفاهم السعودي التركي الإيراني المصري على إنهاء محنة شعوب المنطقة ممكن، وكان سيساعدهم للنهوض بالمجتمعات، لولا أفعال إيران المُشينة التي تهدد أي استقرار للمنطقة”.

وتساءل المحلل السعودي : ” فهل تعي إيران ذلك أم ستستمر في غيها وتصدير إرهاربها؟، وهل تعي تركيا أهمية حضنها العربي؟، وهل تعي مصر أهمية توافقها مع السعودية وتركيا؟”.

واختتم تغريداته قائلا : ” أخيرا التوافق الكامل والقوي لكل من السعودية وتركيا ومصر سيجعل إيران تلعب على هامش الأحداث، ويجعلها غير مؤثرة، لتجنى ثمار إرهاربها “.