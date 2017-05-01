أكدت تقارير صحفية انجليزية ان كلاوديو ماركيزيو نجم خط وسط نادى يوفنتوس ربما يكون فى طريقه لنادى تشيلسى بعد أن وضعه متصدر الدورى الانجليزى على رأس اولياته فى الانتقالات الصيفية.

ويبدو ان الايطالى أنطونيو كونتى المدير الفنى للبلوز الذى تولى تدريب ماريكيزيو فى السيدة العجوز والمنتخب الايطالى مصمما على ضم اللاعب لتدعيم خط وسط تشيلسى قبل عودته للمشاركة فى بطولة دورى الابطال الموسم القادم.

وذكرت صحيفة صن الانجليزية أن تشيلسى مستعد للتقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو لضم اللاعب بعد ان رفض النادى الايطالى عرضا سابقا بلغت قيمته 20 مليون يورو.

واضافت أنه من المرجح أن تتم الصفقة التى تأتى على هوى ماسيمليانو اليجرى مدرب اليوفى الذى سيوافق على بيع اللاعب لتوفير سيولة مالية لابرام عدد من الصفقات فى الانتقالات الصيفية.