الصين تعرض 300 فرصة عمل لطلاب جامعة القناةالإثنين، 1 مايو 2017 10:29 ص
عقدت الشركات الصينية العاملة فى مصر منتدى عمل، فى جامعة قناة السويس بمقاطعة الإسماعيلية بمصر شرق العاصمة القاهرة.
وانضمت 15 شركة صينية على الأقل، أمس الأحد، من بينها شركة «تيدا» الصناعية الصينية الكبرى، وشركة «جوشي» العملاقة لصناعة الألياف الزجاجية، وشركة «هنجشي – مصر» للفيبرجلاس المحدودة وشركة «شد-إيجيماك» للجهد العالي المحدودة ومجموعة «نيو هوب» للصناعات الزراعية إلى منتدى التوظيف الذي عقد بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة.
وأبرزت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إشادة محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر بالمنتدى، والمعايير الواضحة التى وضعتها الشركات الصينية لاحتياجات سوق العمل المصرية، مشيرا إلى أن معظم احتياجاتهم سوف تلبى حاجات خريجي جامعة قناة السويس.
وقال محافظ الإسماعيلية لـ«الوكالة الصينية» خلال المنتدى: «نأمل فى زيادة التعاون مع الجانب الصينى ووجودهم المتواصل فى مصر وخاصة فى منطقة ممر قناة السويس الواعدة اقتصاديا».
وأضاف أن الجانبين المصرى والصينى بحثا جميع جوانب التعاون بما فى ذلك الأراضى التى يطلبها المستثمرون الصينيون المحتملون فى الإسماعيلية.
وتابع طاهر: «إننا مستعدون تماما لتقديم جميع أنواع التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى مع الجانب الصينى فى الاسماعيلية».
وقد اجتذب منتدى التوظيف مئات من الطلاب والخريجين من مختلف التخصصات، مثل اللغة الصينية والتجارة واستزراع الأسماك.
وعرضت الشركات الصينية نحو 300 فرصة عمل خلال فترة التوظيف، وتلقت حتى الآن نحو 1000 وظيفة.
وقال «تشو تينج تينج» المدير الصينى لمعهد كونفوشيوس بجامعة قناة السويس إن الشركات الصينية فى مصر لا يمكن أن تنمو بشكل أكبر من دون موظفين مصريين، وأن بناء فريق من الموظفين المصريين المؤهلين هو المفتاح لتطوير الشركات الصينية فى بلد عربي.
وقال تشو «إنه وضع مربح للجانبين، حيث إن المصريين الذين يستأجرون فى الشركات الصينية سيساعدون مصر فى خفض معدل البطالة».
وأعرب عن أمله فى أن يتم عقد هذا النوع من فرص العمل بانتظام، مؤكدا أن معهد «كونفوشيوس» سيتواصل مع الشركات الصينية فى مصر فى المستقبل لمحاولة عقدها مرتين فى السنة.
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