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ارتفاع ضحايا انفجار «اسطوانة حلوان» لـ3 وفيات
اسعاف ـ جثة ـ مقتل ـ وفاة

ارتفاع ضحايا انفجار «اسطوانة حلوان» لـ3 وفيات

الإثنين، 1 مايو 2017 10:27 ص

ارتفع عدد ضحايا انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل عقار سكنى بمنطقة حلوان منذ 10 أيام ل3 حالات وفاة بعد وفاة شاب متاثرا بجراحة الخطيرة داخل المستشفى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انفجار داخل عقار سكني في العزبة البحرية بحلوان، وأمر اللواء علاء عبدالظاهر، نائب مدير الحماية المدنية، بالدفع بـ5 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق، وتبيَّن إصابة8 أشخاص باصابات خطيرة تم نقلهم للمستشفى؛وتوفى 3 منهم بينهم سيدة حامل ويتلقى باقى المصابين العلاج داخل المستشفى.

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