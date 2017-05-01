بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي

كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...