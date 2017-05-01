"التجارة":٦٢ مليون دولار حجم صادرت مصر لتونس خلال الربع الأول من 2017الإثنين، 1 مايو 2017 10:27 ص
أكد أحدث تقرير صادر تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول تطور العلاقات التجارية بين مصر وتونس ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى هذا السوق خلال الفترة يناير / مارس 2017 لتبلغ 62 مليون دولار امريكي وبنسبة ارتفاع قدره نحو 75% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
ووفقا لتقرير المكتب التجاري بتونس، فإن اجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الفترة يناير / مارس 2017 بلغ حوالي 76,6 مليون دولار أمريكي مسجلا نسبة زيادة قدرها 60,25 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 ، كما حقق الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة فائضا لصالح مصر بلغت قيمته 47.4 مليون دولار مقابل حوالي 22.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 107.9 %.
وصرح أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري بأن المكاتب التجارية تعمل في الوقت الراهن علي تنفيذ تكليفات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الهادفة الي زيادة صادراتنا من البنود التقليدية الي مختلف الأسواق ، مضيفا أن أهم بنود الصادرات المصرية الى السوق التونسي خلال الفترة يناير / مارس 2017 هي : الحديد ( وهو البند الذي احتل المرتبة الأولى على رأس الصادرات المصرية إلى تونس حيث ارتفعت قيمة صادراتنا منه للسوق التونسي إلى نحو 12.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بما قيمته 2.08 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي أي ما يزيد عن ستة أضعاف ) محضرات غذائية متنوعة ، قطن وخيوط وأقمشة قطنية ، صابون ومحضرات غسيل ، آلات واجهزة كهربائية واجزاؤها ، لدائن ومصنوعاتها ، بذور وثمار زيتية ، زجاج ومصنوعاته ، زيوت عطرية ومستحضرات تجميل.
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