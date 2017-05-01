مقاطعة أمريكية تعزّز جهودها لاجتذاب السياح من منطقة الشرق الأوسطالإثنين، 1 مايو 2017 10:21 ص
تضاعف جمعية زوار مقاطعة أورانج جهودها لاجتذاب السيّاح من منطقة الشرق الأوسط إلى مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك عبر حملة معزّزة للعلاقات العامّة والتسويق تشمل خطوات تعريفية وترويجية تستهدف وكلاء السفر وأصحاب التأثير في الفضاء الرقمي وشبكات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية من أجل الارتقاء بمكانة مقاطعة أورانج كوجهة سياحية لا بد من زيارتها بفضل طقسها الجميل طوال السنة، غناها بالخيارات،الإمكانيات الثقافية والترفيهية عالمية الطراز، فضلاً عن تمتّعها بطابع جنوب كاليفورنيا المميّز.
وفي هذا السياق، يقول إد فولر، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية زوار مقاطعة أورانج‘: “تحتضن كاليفورنيا أكبر جالية شرق أوسطية في الولايات المتحدة، ونحن نحرص على الترحيب بأصدقاء وأقرباء هذه الجالية واستقبالهم بكل حفاوة هنا في مقاطعة أورانج مع تعريفهم بالتجارب المذهلة التي نتيحها لهم، مثل الحي العربي الذي يقدّم خيارات شبيهة بما هو موجود في الدول العربية كالطعام الحلال، جنباً إلى جنب مع فيض من عوامل الجذب المتنوعة بدءاً من ’ديزني لاند‘ ووصولاً إلى مركزي التسوّق ’ساوث كوست بلازا‘ و’فاشن آيلاند‘، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والصروح والمتاحف على سيبل المثال لا الحصر.
وتنطوي البرامج الترويجية التي أطلقتها ’جمعية زوار مقاطعة أورانج‘ لعام 2017 على حملة ’ذا أو كلاسيك‘ (The OClassic) الهادفة لتسليط الضوء على معارض السيارات القديمة والكلاسيكية في مقاطعة أورانج، بالإضافة إلى التعريف بإمكانيات استئجار السيارات القديمة، وتجارب التسوّق رفيعة المستوى في مراكز ’فاشن آيلاند‘ و’آيرفين سبيكتروم‘ و’ساوث كوست بلازا‘.
حملة ’ذا أو كلاسيك‘ (The OClassic) الهادفة لتسليط الضوء على معارض السيارات القديمة والكلاسيكية في مقاطعة أورانج، بالإضافة إلى التعريف بإمكانيات استئجار السيارات القديمة، وتجارب التسوّق رفيعة المستوى في مراكز ’فاشن آيلاند‘ و’آيرفين سبيكتروم‘ و’ساوث كوست بلازا‘.
وتواصل جمعية زوار مقاطعة أورانح حملة “مقاطعة أورانج آن مي ” المخصصة حصرياً لسياح الخليج والمنطقة .
ومن جانبه، قال جلين جونستون، نائب رئيس مكتب ’جمعية زوار مقاطعة أورانج‘ في دبي: “كانت مقاطعة أورانج الوجهة السباقة في الولايات المتحدة إلى إدراك أهمية العمل على الأرض في منطقة الشرق الأوسط، وهي حريصة على الحفاظ على مكانتها في صدارة الجهات الأمريكية التي تتواصل مع الإمارات العربية المتحدة والدول المجاورة، فنحن كلنا حماسة وتصميم على تجديد وتعزيز استثمارنا في هذه المنطقة”.
وتتضمن استثمارات الجمعية في هذه السوق أيضاً برنامجاً تدريبياً مصمماً لتعريف العاملين في قطاع الضيافة والخدمات العامة على الاختلافات الثقافية وكيفية الترحيب بالزوار من الشرق الأوسط، بما في ذلك مقطع الفيديو التالي: http://www.visittheoc.com/maps-and-information/middle-east-hospitality
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