ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين، أن اليابان قد أرسلت مدمرة لمرافقة سفن حربية أمريكية قبالة طوكيو، في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وغادرت الاثنين حاملة المروحيات، ايزومو، ميناء يوكوسوكا، جنوب طوكيو، وانضمت إلى سفينة إمدادات أمريكية قبالة مقاطعة تشيبا، شرق طوكيو، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”.

ويشار إلى أن هذه هي أول عملية من نوعها في البلاد، منذ أن تم تمرير تشريع مثير للجدل، يسمح للجيش الياباني بتوسيع دوره في الخارج.

ويقول المنتقدون إن القوانين تنتهك دستور اليابان السلمي، حيث تحظر المادة التاسعة من الوثيقة استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.

وكان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، أرسل سفنا حربية وغواصة إلى المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، وسط مؤشرات إلى أنه من الممكن أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق المزيد من الصواريخ البالستية، أو أن تجري تجربة نووية جديدة.

وحاولت بيونجيانج أمس الاول السبت إطلاق صاروخ باليستي، بعد ساعات من مطالبة وزير الخارجية الامريكي، ريكس تيلرسون بممارسة “ضغوط جديدة” وفرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ.