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الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين تُطالب بوقف اتفاق باريس الاقتصادي
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين تُطالب بوقف اتفاق باريس الاقتصادي

الإثنين، 1 مايو 2017 10:14 ص

أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالتزامن مع حلول يوم العمال العالمي، أنّ الحركة النقابية واتحادات العمّال تعاني الضعف والانقسام والعجز والشخصنة وغياب الديمقراطية، ومُطالبةً بتفعيل دورها، والقيام بواجباتها إزاء من تُمثّلهم.

كما دعت الشعبية أصحاب رأس المال الوطني للاستثمار في الداخل الفلسطيني لتوفير ظروف أفضل لبعض العمّال وأسرهم.

وشدّدت على ضرورة وقف اتفاق باريس الاقتصادي الذي يُكبّل الاقتصاد الفلسطيني ويُتبعه لاقتصاد الاحتلال، على أنّ يكون ذلك بالقطع الكامل مع اتفاق أوسلو وكل نتائجه الكارثية.

وقالت الشعبية في بيانٍ لها، لمناسبة يوم العمال، أنّ “مكافأة نضال شعبنا وطبقته العاملة يكون بتعزيز صموده وتحقيق اقتصاد مقاوم وتنمية حقيقية وتوزيع عبء العملية النضالية واحترام الإرادة الشعبية”، مُشيرةً إلى أنّ الإجراءات التي تتّخذها كل من حكومتيّ غزّة ورام الله لن يدفع ثمنها سوى المواطن الفلسطيني.

وطالبت السلطة برام الله وقف إجراءاتها وتصعيدها ضد غّزة كما تُطالب حماس بحلّ اللجنة الإدارية وتمكين حكومة “الوفاق” من القيام بعملها وتولّي مسؤولياتها في القطاع. كما جدّدت دعوتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة.

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