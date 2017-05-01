أعلن وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، استلام مصر أول شحنات النفط العراقية، المقدرة بـ2 مليون برميل، في 12 مايو الجاري.

وأشار الملا، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم الانتهاء من تعبئة الشاحنات المصرية بميناء البصرة، وبدأت في التحرك إلى الموانئ المصرية.



ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مفاوضاتها مع الجانب العراقى قبل أسبوعين لتوريد 12 مليون برميل من خام نفط البصرة الخفيف ، بواقع 2 مليون برميل كل شهرين.